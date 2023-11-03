Укрепление альянса немецкой и украинской оборонной промышленности продолжается.

Украина получит больше оружия и боеприпасов от немецкого оборонного концерна Rheinmetall AG, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Х (Twitter).

"Сосредоточена встреча в Берлине с генеральным директором Rheinmetall AG Армином Паппергером. Украина получит больше оружия и боеприпасов для самообороны, защиты гражданских и инфраструктуры от российских атак", - сообщил Кулеба.

Также министр добавил, что во время встречи были обсуждены пути дальнейшего укрепления альянса немецкой и украинской оборонной промышленности.

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Сотрудничество Украины с Rheinmetall - что известно

24 октября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall и "Украинская оборонная промышленность" (правопреемник государственного концерна "Укроборонпром") 18 октября образовали совместное предприятие.

В частности, совместное предприятие будет осуществлять обслуживание и ремонт техники, поставленной нашими партнерами Украине. Также на этом предприятии будет проходить локализация производства ведущих образцов техники Rheinmetall AG.

В июле 2023 года стало известно, что Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники на западе Украины в течение 3 месяцев.

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