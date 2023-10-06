На фронт отправили почти 2 тысячи беспилотников Autel EVO MAX 4T с искусственным интеллектом. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.
"Птички" Autel EVO MAX 4T закуплены за средства государственной программы "Армия дронов". Они помогут безопасно проводить разведку, корректировать артиллерию и находить даже хорошо замаскированные объекты россиян благодаря ИИ", - отметил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, искусственный интеллект автоматически определяет различные типы целей, отслеживает их на большой высоте и передает данные. После чего работают ударные коптеры и артиллерия.
Федоров также отметил, что только за прошедшую неделю ударные роты БПЛА "армии дронов" поразили 220 единиц российской техники.
"Армия дронов" - последние новости
Напомним, 28 сентября стало известно, что на фронт передают более 1700 беспилотников по программе "Армия дронов". Среди них есть дроны украинского производства и иностранные беспилотники, которые стоят на вооружении стран НАТО. Ударные "вампиры", FPV-дроны "Феникс", скоростные "Пингвины", Avenger, а также Mavic и Matrice.
В течение месяца - с 4 сентября по 2 октября - "Армия дронов" поразила 136 танков, 270 артиллерийских систем, включая САУ. Всего за месяц количество пораженной техники достигло 793 единиц. Также было поражено более 340 единиц личного состава.