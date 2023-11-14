Поставка должна состояться уже в следующем году.

Украинский Кабмин и немецкий концерн Rheinmetall заключили договор на поставку систем Leopard 1, в том числе 25 основных боевых танков Leopard 1A5, пяти бронированных эвакуационных машин Bergepanzer 2 и двух танков для обучения водителей.

Как говорится в сообщении концерна, поставка должна состояться в 2024 году. "Заказ финансируется Германией и оценивается в несколько миллионов евро. Он также включает обучение, логистику, запасные части, техническое обслуживание и другие услуги", - раскрыл детали производитель.

По данным концерна, системы Leopard 1 сейчас капитально ремонтируются на заводах и готовятся к использованию.

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Производитель отметил, что таким образом продолжает поддерживать Украину постоянными поставками. "В конце 2023 года - начале 2024 года Украина также примет пять аэромобильных машин Caracal. Кроме того, по поручению Нидерландов и Дании в 2024 году концерн поставит Украине 14 танков Leopard 2A4", - анонсировал производитель.

Другие заказы Rheinmetall для Украины

Rheinmetall получил заказ от правительства Германии на поставку Украине около 100 тыс. боеприпасов к минометам калибра 120 мм. "Заказ... является частью пакета военной помощи в размере 400 млн евро для ВСУ. Поставки начнутся в ближайшее время и будут продолжаться два года", - сообщили в концерне.

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