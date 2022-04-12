Речь о видеорегистраторах, которые позволят быстро фиксировать доказательства злодеяний оккупантов.

Министерство внутренних дел Украины получило оборудование для оцифровывания следов военных преступлений оккупантов на общую сумму $4 миллиона. Речь идет о видеорегистраторах, которые отправили МВД две частные компании.

О подаренном оборудовании рассказал пресс-центр Генштаба ВСУ на своей официальной странице на Facebook.

"Две частные компании передали Министерству внутренних дел Украины спецоборудование (нагрудные видеорегистраторы) общей стоимостью 4 млн долларов. Оно позволит украинским правоохранителям эффективно собирать и оцифровывать доказательства военных преступлений России против Украины", — сказано в сообщении от пресс-центра Генштаба.

Оборудование, которое получило МВД, считается одним из лучших образцов в своей отрасли. Нагрудные видеорегистраторы получат следователи и криминалисты для фиксации следов военных преступлений РФ. Далее все доказательства будут передаваться в единый архив.

Напомним, в Украине работает специальная экспертная группа, которая прорабатывает создание спецмеханизма досудебного расследования и судебного рассмотрения всех военных преступлений, совершенных оккупантами. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский. А Консультативная миссия Евросоюза поможет собирать доказательства военных преступлений российских оккупантов в Украине.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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