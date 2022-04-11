Больше половины добровольцев - из Киева и Киевской области.

За 6 дней более 8 тысяч граждан изъявили желание быть добровольцами-спасателями.

Как сообщили в пресс-службе МВД, больше половины желающих - из Киева и Киевской области.

"Такое неравнодушие поражает и вдохновляет! Многочисленные обращения и звонки типа - "Я зарегистрировался, когда вызовут работать?" - подтверждают вашу решимость помочь людям", - говорится в сообщении.

Добровольцев предупредили, что привлечь всех одновременно возможности нет, поскольку это опасно - территория, где были обстрелы, часто бывает заминирована.

"Из-за плотного минирования населенных пунктов и экосистем войсками Российской Федерации, а также наличие многочисленных мин-ловушек и замаскированных взрывных устройств, невозможно быстро разминировать территории для дальнейшего проведения вспомогательных работ по разбору завалов", - объяснили в ГСЧС и добавили, что саперы работают в режиме нон-стоп для обеспечения безопасных условий для работы.

Как писал УНИАН, отступая российские оккупанты минируют наши территории, здания, свою оставленную технику, тела погибших граждан, чтобы вызвать еще больше жертв.

В частности, в Буче российские захватнические войска в квартирах, где находили украинскую символику, оставляли мины-растяжки. В Бородянке массовое минирование мешает военным и правоохранителям проверить информацию о массовых захоронениях убитых российскими оккупантами.

По оценке ГСЧС, гуманитарное разминирование нужно будет провести на почти половине территории Украины.

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