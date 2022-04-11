ЕС поддержит расследование Международного уголовного суда и Офиса генерального прокурора относительно военных преступлений со стороны захватнических войск РФ.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявляет, что Консультативная миссия Евросоюза поможет собирать доказательства военных преступлений российских оккупационных войск в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал на брифинге после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Высокий представитель ЕС отметил, что сегодня на заседании Совета ЕС вновь доминировала тема ситуации в Украине.

"Я отчитался министрам о моем визите в Киев, и мы рассматриваем различные аспекты конфликта. Утром мы провели встречу с прокурором Международного уголовного суда. Поэтому первым делом было то, как сделать Россию ответственной за грубые нарушения международного права. Мы окажем помощь в документировании военных преступлений", - подчеркнул Боррель.

"Сегодня утром с прокурором Международного уголовного суда, а также во время видеоконференции с генеральным прокурором Украины мы обсудили ситуацию. Мы поддержим обоих прокуроров финансовыми средствами и с помощью нашей команды на месте. Консультативная миссия ЕС была в Украине еще до войны, теперь будет размещена с целью сотрудничества с генеральным прокурором Украины, чтобы обеспечить расследование и сбор доказательств", - подчеркнул Боррель.

Война России против Украины

Российские войска вторглись в Украину утром 24 февраля. Нападение РФ сопровождалось бомбардировками военных и гражданских объектов.

После неудачной попытки штурма столицы оккупационные силы сосредоточились на терроре гражданского населения во временно захваченных населенных пунктах.

Есть факты расстрела мирных жителей, пыток и изнасилований, а также мародерства.

В конце марта стало известно, что разгромленные украинской армией силы России отступают в сторону Беларуси для перегруппировки и нанесения удара с востока.

Наступление в районе Донбасса уже началось. Агрессор будет пытаться прорвать оборону ВСУ в направлении Харькова и войти в южные регионы.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 19 500 оккупантов и уничтожили тысячи единиц военной техники.

В результате действий армии РФ беженцами стали уже 11,4 миллиона граждан, 7,1 миллиона были вынуждены покинуть свои дома и поселиться в других украинских регионах. Россияне убили уже 183 ребенка.

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