В частности, прорабатывается, юридический путь привлечения оккупантов к ответственности, который будет максимально эффективным и быстрым.

Украина прорабатывает создание спецмеханизма досудебного расследования и судебного рассмотрения всех военных преступлений, совершенных российскими оккупантами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеообращения по итогам 47-го дня войны.

"Сегодня днем встретился на Банковой с экспертной группой, которая прорабатывает создание спецмеханизма досудебного расследования и судебного рассмотрения всех военных преступлений, совершенных оккупантами. Прорабатываем юридический путь привлечения оккупантов к ответственности, который будет максимально эффективным и настолько быстрым, насколько возможно. Чтобы не ждать десятки лет, пока завершатся все международно-правовые процедуры, а ускорить наступление справедливости", - сказал он.

По словам Зеленского, он ожидает, что варианты решений по созданию такого спецмеханизма будут презентованы уже в ближайшее время.

Напомним, Зеленский отменил весенний призыв и отложил демобилизацию.

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