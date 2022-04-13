По данным советника мэра, россияне планируют возобновить учебный процесс в одной из школ.

Российские оккупанты, которые частично контролируют разрушенный Мариуполь, пытаются создать картинку восстановления мирной жизни.

Об этом пишет в своем Телеграм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он рассказал, что россияне продолжили "назначать" так называемых руководителей управлений, в частности образования.

"По предварительной информации, некого господина Мирошниченко (данные уточняются для полной идентификации), который уже заявил о подготовке запуска процесса обучения для 4, 9 и 11 (12-х) классов. Местом для "возобновления обучения" выбрана единственная неповрежденная школа №53 (та самая, где состоялось "избрание Иващенко"). Несколько дней подряд около 40 человек, которым пообещали оплатить, приводят школу в порядок. Обучение планируют запустить с первого мая. Почему именно такие классы? Из-за желания формальной интеграции в российскую и псевдореспубликанскую систему образования", - отметил советник мэра.

Андрющенко также сообщил, что оккупанты планируют зачистить часть центра города от завалов и тел погибших мариупольцев для проведения 9 мая "парада".

"Судя по всему массиву данных, оккупанты планируют именно в Мариуполе провести "карнавал победы" на 9 мая в случае успеха "специальной операции". Из хорошего - ни техники, ни людей для осуществления таких мер в городе нет. Поэтому, потенциальный срыв такого приказа безусловно ведет к сокращению срока годности гауляйтера Иващенко", - резюмировал он.

Отметим, 4 апреля горсовет Мариуполя сообщил о назначении россиянами своего гауляйтера, которым оказался местный чиновник от пророссийской ОПЗЖ Константин Иващенко. Второго коллаборанта-депутата "ОПЗЖ" Хармышева избрали "секретарем общины".

Кроме того, на фейковое собрание завезли под дулами автоматов много других депутатов и представителей местной власти из Мариуполя и окрестных сел.

Иващенко уже объявили подозрение в госизмене.