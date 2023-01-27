На данный момент шесть реакторов ЗАЭС остановлены. Два реактора работают в специальном режиме для обеспечения теплом станции и города Энергодар.

На фоне масштабных ракетных атак со стороны России, в районе временно оккупированной Запорожской АЭС прозвучала серия мощных взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.

Гросси отметил, что в последние дни инспекторы МАГАТЭ ежедневно докладывали о взрывах на станции.

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"Некоторые взрывы, по-видимому, происходят на некотором расстоянии от крупнейшей в Европе атомной электростанции, другие - похоже, гораздо ближе к самой установке. Вчера около 10:00 по местному времени было слышно восемь сильных взрывов, от которых дрожали окна офисов на станции, сегодня их было больше", — сказал он.

На данный момент шесть реакторов ЗАЭС остановлены. Два реактора работают в специальном режиме для обеспечения теплом станции и города Энергодар.

Ситуация на ЗАЭС и МАГАТЭ:

С 4 марта 2022 года Запорожская АЭС находится под контролем российских оккупантов. Также захвачен город-спутник АЭС - Энергодар. С начала войны ЗАЭС постоянно обстреливают, из-за чего станция регулярно обесточена.

МАГАТЭ согласилась на предложение Киева развернуть наблюдательные миссии на всех украинских АЭС, включая Чернобыльскую. Представители организации будут отслеживать ситуацию с безопасностью на станциях.

Позже глава организации Раффаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ расширяет свою миссию в Украине чтобы предотвратить возникновение ядерной аварии во время войны с Россией.

18 января на Ривненской АЭС начала работу постоянная миссия Международного агентства по атомной энергии. Там постоянно будут находиться два эксперта МАГАТЭ по ядерной безопасности и защищенности.

23 января 2023 года на всех украинских АЭС начали работать постоянные миссии МАГАТЭ.

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