Намерения покинуть ЧАЭС захватчики сегодня утром озвучивали украинскому персоналу станции.

Оккупационные войска РФ собираются покинуть Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич.

Об этом пресс-служба НАЭК "Энергоатом" сообщает в Telegram.

"Подтвердилась информация, что оккупанты, которые захватили Чернобыльскую АЭС и другие объекты в Зоне отчуждения, двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с Республикой Беларусь. Намерения покинуть ЧАЭС захватчики сегодня утром озвучивали украинскому персоналу станции", - рассказали в компании, добавив, что сейчас на станции еще остается небольшое количество "рашистов".

Отмечается, что подтвердилась и информация о фортификационных сооружениях, окопах, которые оккупанты строили прямо в Рыжем лесу – наиболее загрязненном во всей Зоне отчуждения.

Также есть данные о том, что сейчас формируется для движения в сторону Беларуси еще и колонна военных РФ, которые держали в осаде город Славутич, добавили в пресс-службе.

Ситуация на ЧАЭС

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, и оккупанты взяли под контроль все объекты ЧАЭС, расположенные в зоне отчуждения.

Позже - 9 марта - в результате действий противника ЧАЭС полностью была обесточена.

Украина в тот же день сообщила в Международное агентство по атомной энергии о том, что АЭС отключена от электросети и потеряла внешнее электроснабжение.

Через несколько дней ЧАЭС смогли обеспечить дополнительным запасом дизельного топлива для дизельных электростанций, которые обеспечивают аварийное электропитание хранилищ отработанного ядерного топлива.

Затем электроснабжение Чернобыльской АЭС было восстановлено, но на следующий же день противник еще раз повредил линии электроснабжения. Вскоре повреждения удалось починить, и электроснабжение ЧАЭС возобновилось.

Россияне отказывали работникам станции осуществлять ротацию, а на опасной территории разместили склад боеприпасов. Кроме того, первое время они совершали маневры в воздухе с целью обвинить Вооруженные силы Украины в атаке.

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