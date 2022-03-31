Вывод войск происходит по мере того, как часть российских войск возле Киева передислоцируется.

Часть российских сил была выведена из Чернобыльской АЭС.

Это CNN подтвердил источник в Пентагоне.

Объект попал в руки россиян в первые дни вторжения в конце февраля, что вызвало опасения по соблюдению стандартом безопасности в Чернобыльской зоне отчуждения.

Перемещение российских войск возле Чернобыля и в других местах вокруг Киева произошло через день после того, как Министерство обороны России заявило, что его силы будут "деэскалировать" вокруг Киева.

Несмотря на заявление России, Киев и близлежащие города в течение последних 24 часов подвергались продолжающимся российским бомбардировкам.

С начала полномасштабной войны с Украиной Россия нацелилась на захват ядерных объектов. Сначала российские войска вторглись в зону отчуждения и оккупировали ЧАЭС.

Русские отказывали работникам станции осуществлять ротацию, а на опасной территории разместили склад боеприпасов. Кроме того, первое время они совершали маневры в воздухе с целью обвинить Вооруженные силы Украины в атаке.

В результате действий террористов произошла авария с поставкой электроэнергии, которая угрожала разгерметизации хранилища с ядерными отходами. Только после вмешательства международных сообществ усилиями украинцев катастрофы удалось избежать.

Впоследствии россияне появились и на Запорожской АЭС, за которую шли активные бои. Враг совершал коварные обстрелы, провоцируя пожар на площадке станции.

На днях российские войска временно захватили город-спутник Чернобыля Славутич.

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