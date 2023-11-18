Временный бюджет США без помощи Украине не является отказом от дальнейшей поддержки.

Временный бюджет США без помощи Украине не является отказом от дальнейшей поддержки. Об этом говорится в объяснении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности (ЦСК).

Как отмечается, 16 ноября, во избежание шатдауна, Сенат США принял временный бюджет, который не включает пунктов о помощи Украине и Израилю.

"Победа Украины - это вопрос национальной безопасности США и для ее достижения Украине нужно продолжение помощи – как военной, так и прямой бюджетной, энергетической, гуманитарной и тому подобное. Невключение помощи Украине во временный бюджет не означает отказа США поддерживать нашу страну. То же касается также Израиля, которому США помогают системно как союзнику. Характер принятого документа и не предусматривал включения дополнительных вопросов, кроме тех, которые продлевали силу расходов на уровне прошлого года", - подчеркивают в ЦСК.

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В пояснении отмечается, что вместо краткосрочных пакетов в Конгрессе США обсуждается вариант годовой программы поддержки Украины. Министерство обороны США призвало Конгресс как можно скорее принять запрос на дополнительное финансирование, содержащее помощь Украине и Израилю.

Что нужно знать о временном бюджете США сегодня

В пятницу, 17 ноября, президент США Джо Байден поставил подпись под временным бюджетом США, который принят для того, что избежать шатдауна (временная частичная остановка работы государственных органов). 1 октября в США начался новый финансовый год, но Конгресс не смог вовремя принять бюджет страны, поскольку на фоне фактического старта президентской предвыборной гонки внутриполитический кризис стал острее - некоторые республиканцы активно требуют, чтобы власти Штатов резко уменьшили помощь Украине.

В результате в ноябре в Сенате был принят временный бюджет (на 45 дней). В документе предусмотрено продление выделения средств на приоритетные сферы до 19 января 2024 года и не предусмотрены расходы на помощь украинскому государству.

Также УНИАН сообщал, что генсек НАТО сделал заявление о будущем военной помощи Украине. По словам Йенса Столтенберга, оказание помощи Украине – в интересах национальной безопасности всех союзников по Альянсу, в том числе и Соединенных Штатов Америки. Он уверен, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку Киеву.

Столтенберг подчеркнул важность того, чтобы все союзники по Альянсу придерживались решений, которые были приняты на саммите НАТО в Вильнюсе.

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