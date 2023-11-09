Если США сейчас прекратят помогать Украине в войне, то впоследствии им придется бороться с РФ самостоятельно.

Если Соединенные Штаты сейчас прекратят помогать Украине в противостоянии с Россией, то впоследствии им придется бороться с РФ самостоятельно и с начала.

Как пишет "Лига", об этом заявил заместитель госсекретаря США Джеймс О'Брайен, комментируя сомнения сенаторов в необходимости дальнейшей поддержки Украины.

"Меня всегда учили: если оставить наполовину проделанную работу, придется вернуться и делать это снова. Сейчас украинцы готовы выполнять эту работу, потому что речь идет об их территории. Если мы откажемся сейчас помогать им, то позже эту работу придется проделать кому-то другому, и, вероятно, это будем мы", – сказал О'Брайен.

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Он подчеркнул, что сейчас неудачное время покидать Украину, поскольку она побеждает и вернула половину территории, которую Россия захватила после февраля 2022, а также открыла зерновые пути Черного моря, которые российский диктатор Владимир Путин пытался закрыть в июле.

Кроме того, добавил заместитель Блинкена, поддержка Украины помогает США развивать свою военную промышленность, что может потребоваться в противостоянии с Китаем.

"Если мы собираемся конкурировать с Китаем со временем, то следует иметь в виду, что битва за Украину позволяет нам восстановить нашу собственную промышленную базу. Мы создаем новые энергетические технологии и внедряем их по всему миру, строим новые оборонные технологии, работаем в сфере ІТ. Все это включено в пакет дополнительного финансирования и сделает нас более способными защищать Тайвань", – заявил он.

Помощь Украине от США

20 октября администрация президента США Джо Байдена подала в Конгресс запрос на предоставление финансирования в размере 106 миллиардов долларов. Эти средства предусмотрены на помощь Украине, Израилю и другим иностранным государствам

Республиканцы в Палате представителей США предложили выделить 14,3 миллиардов долларов помощи Израилю, однако исключить из этого пакета Украину.

3 ноября сообщалось, что Палата представителей США одобрила законопроект о чрезвычайной помощи Израилю на сумму 14,3 миллиарда долларов, однако демократы в Сенате заблокировали попытки одобрить законопроект.

По данным Белого дома, США израсходовали уже 96% средств, выделенных на все направления поддержки Украины с начала войны, включая поставки оружия.

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