По словам Столтенберга, не допустить победы Путина в войне – в интересах национальной безопасности всех союзников по НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предоставление помощи Украине – в интересах национальной безопасности всех союзников по Альянсу, в том числе и Соединенных Штатов Америки. Он уверен, что Вашингтон продолжит предоставлять поддержку Киеву.

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Латвии. Так, генсека НАТО попросили высказаться об американской помощи для Украины и дебатах относительно ее предоставления в Конгрессе США. Столтенберг подчеркнул важность того, чтобы все союзники по Альянсу придерживались решений, которые были приняты на саммите НАТО в Вильнюсе.

"Все главы государств и правительств, все союзники по НАТО пообещали поддержать Украину не только потому, что победа президента Путина станет трагедией для украинцев, но и потому, что это будет опасно для нас", – отметил он.

По словам Столтенберга, не допустить победы Путина в войне, развязанной против Украины, – в интересах национальной безопасности всех союзников по НАТО, в том числе и Соединенных Штатов.

"И поэтому я уверен, что США продолжат оказывать поддержку Украине", – подчеркнул генсек Альянса.

Он также напомнил, что несколько дней назад в Германии заявили, что увеличат бюджет на помощь Украине. О дополнительной поддержке объявили и другие союзники, поэтому Столтенберг считает, что увеличение помощи будет продолжаться.

Помощь Украине: последние новости

14 ноября сообщалось, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Туда вошли 10 танков Leopard 1A5, 14 автомобилей Bandvagn 206, беспилотники VECTOR и другое оборудование.

Кроме того, пакет зимней помощи для ВСУ передала Великобритания. В него вошли 82 000 касок, 25 000 комплектов зимней одежды, а также тысячи бронежилетов и сухпайков.

Вас также могут заинтересовать новости: