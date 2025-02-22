В декабре 2024-го россияне передали Украине 62 тела.

В декабре прошлого года Россия передала Украине 62 тела погибших пленных, как она утверждает, находившихся на борту разбившегося самолета Ил-76 в Белгородской области в начале 2024-го. В Координационном штабе по обращению с военнопленными рассказали, что показала экспертиза ДНК останков.

"Действительно, в декабре нам вернули 62 тела. По этому делу СБУ проводит расследование. От семей, которые обращаются в Коордштаб, знаем о почти 50 предварительных совпадениях останков, которые передали россияне, с ДНК родственников", - рассказал руководитель Секретариата штаба Богдан Охрименко в интервью Укринформу.

По его словам, Россия заявляет, что это тела военнопленных, которые были на борту самолета:

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"Но доказательств того, что они находились именно там, у Координационного штаба сегодня нет".

Катастрофа Ил-76 24 января 2024 года - что сообщалось

Напомним, 24 января 2024 года в Белгородской области РФ разбился военный самолет Ил-76. В Минобороны РФ заявили, что на борту якобы находились 65 пленных военнослужащих ВСУ и что все они погибли. При этом Россия обвинила Украину, что это она сбила самолет.

Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что эта версия вызывает много вопросов.

В декабре 2024 года стало известно, что Украине передали тела пленных, якобы погибших в российском Ил-76.

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