По этому вопросу он находится во взаимодействии со всеми компетентными службами.

В России заявили, что передали Украине тела пленных, погибших в российском Ил-76, сбитом над Белгородом в январе этого года. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец прямо не подтвердил эту информацию, но и не опроверг.

"Российская сторона заявляет, что передала тела вероятно погибших военнопленных, которые якобы находились на борту самолета ИЛ-76, который потерпел крушение. В последнее время был ряд репатриационных мероприятий, во время которых Украине передали останки погибших. Сейчас проходит идентификация", - отметил он.

По словам Лубинца, по этому вопросу он "находится во взаимодействии со всеми компетентными службами".

Видео дня

Сбитие Ил-76 над Белгородом

Ранее российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что Россия передала Украине тела военнопленных, которые якобы погибли во время падения Ил-76 в Белгородской области России в январе.

Как сообщал УНИАН, в январе в Белгородской области России упал военный самолет Ил-76. Тогда Министерство обороны России заявило, что на борту самолета якобы находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины.

27 января глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал заявления России о том, что в самолете могли находиться 65 украинских пленных. По его словам, эта версия вызывает много вопросов.

Буданов отметил отсутствие достоверной и исчерпывающей информации относительно того, кто действительно мог находиться на борту самолета.

Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Сергей Андрущенко добавил, что россияне пытаются скрыть истинные причины аварии от мировой общественности. В частности, оккупанты отказываются допускать международных экспертов к расследованию катастрофы.

В мае представитель ГУР МОУ Андрей Юсов отметил, что Россия дала указание искать обломки ракет для систем "Patriot" на оккупированных территориях Украины для подготовки операции против Киева по обвинению в сбивании самолета.

Вас также могут заинтересовать новости: