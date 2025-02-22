Там сообщили, сколько всего "азовцев" удалось вернуть из российского плена за время войны.

Россия не хочет обменивать военнопленных "азовцев" и морпехов, но при этом российская сторона хочет обменять срочников и чеченцев.

Об этом сообщил руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко в интервью "Укринформу"."Относительно "азовцев" и морпехов, сложная ситуация. Российская сторона их не хочет отдавать. "Азов" в России террористическая организация, и когда россиянам становится известно, что мы возвращаем из плена "азовцев", то власть там имеет репутационные потери. А морпехов воспринимают в России как мотивированных, подготовленных военнослужащих, которые после возвращения из плена снова пойдут воевать", - пояснил Охрименко.

Поэтому, по его словам, если военных других подразделений - ТрО, сухопутки, ГПСУ, возвращают, то "по морпехам и "азовцам" действительно есть проблема".

Видео дня

Он также прокомментировал ситуацию по возвращению из плена "азовцев" воинской части 3057. "На "Азовстали" находились смешанные подразделения, там были представители всех видов и родов войск. Прокопенко тогда руководил батальоном "Азов" воинской части 3057 (командир бригады Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко - ред.) А теперь он руководит всей частью 3057. Возвращение личного состава других подразделений этой части также должно быть в приоритете. Мы вернули из плена 30% военных воинской части 3057", - отметил Охрименко.

Также он отметил, что россияне заинтересованы в возвращении из украинского плена прежде всего солдат срочной службы и чеченцев. Охрименко поделился, что в процессе переговоров украинской стороне даже приходится уговаривать россиян, чтобы они забрали своих. "У них огромное количество насильно мобилизованных, загитированных из колоний зеков. Большое количество мобилизованных с оккупированных территорий, из квазиреспублик "Л/ДНР", которых в России не считают своими гражданами... Выходцы из малых народов их не интересуют, кроме чеченцев. Они почему-то плюют на своих граждан, но чеченцев готовы забирать. Может быть заинтересованность, когда в плен попадает срочник, поскольку Путин рассказывал своему электорату, что срочники не будут участвовать в боевых действиях. А они реально берут, и мы это показывали", - пояснил ситуацию Охрименко.

Освобождение украинцев из российского плена

30 декабря 2024 года из российского плена освободили 189 украинцев: 87 военнослужащих ВСУ, 43 бойца Нацгвардии, 33 пограничника и 24 представителя Военно-морских сил, а также двое гражданских.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что обмены пленными с Россией должны стать систематическими в 2025 году. Так, во время крайнего обмена пленными, который состоялся 5 февраля домой вернулись 150 защитников Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: