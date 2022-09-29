Нагин был "ветераном" боевых действий в Чечне, Грузии, Донбассе, Сирии и Ливии.

20 сентября в Донецкой области возле Бахмута был убит 41-летний командир штурмового отряда ЧВК "Вагнер" Алексей Нагин з позывным "Терек".

Об этом информирует InformNapalm.

Нагин был "ветераном" боевых действий в Чечне, Грузии, Донбассе, Сирии и Ливии. Награжден тремя орденами мужества, а также удостоен звания героя России, "ДНР" и "ЛНР".

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Нагин в "соавторстве" с создателем "Вагнера" Евгением Пригожиным снял фильм "Солнцепёк" о событиях на Донбассе в 2014 году, а также работал над новой лентой о "ЧВК - лучшие в аду".

Ранее воины ВСУ ликвидировали офицера ФСБ з позывным "Термит".

Война в Украине: последние новости

По состоянию на 29 сентября защитники Украины уничтожили более 58 000 оккупантов.

В районе Токмака Запорожской области Силы обороны Украины уничтожили три зенитных ракетных комплекса С-300 российских оккупантов.

29 сентября также состоялся очередной обмен пленными, в ходе которого Украина вернула четырех морпехов и двух гражданских.

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