Контроль над Яцковкой установлен в ходе ведения штурмовых действий.

В Донецкой области подразделения Вооруженных сил Украины освободили село Яцковка и улучшили позиции южнее Бахмута.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов сообщил во время онлайн-брифинга.

"В ходе ведения штурмовых действий подразделениями Сил обороны установлен контроль над населенным пунктом Яцковка", - сказал Громов.

Видео дня

Этот населенный пункт расположен восточнее реки Оскол, недалеко от административной границы Донецкой и Харьковской области.

Кроме того, по его словам, ВСУ продолжают стойко держать оборону на Бахмутском направлении, несмотря на интенсивный огонь противника, а также попытки вытеснения украинских войск с занятых опорных пунктов.

"Наряду с ведением оборонительных боев, наши войска улучшают и свое тактическое положение. Так, благодаря своевременной перегруппировке подразделений одной из механизированных бригад и качественной организации боя нам удалось восстановить ранее утраченные положение и обеспечить контроль позиций в районе южнее Бахмута", - сказал Громов.

Война в Украине: последние события

В начале сентября ВСУ осуществили успешное контрнаступление в Харьковской области, освободив почти все оккупированные территории.

20 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска несут значительные потери на Бахмутском и Авдеевском направлениях в Донецкой области.

На временно захваченных россиянами украинских территориях страна-агрессор проводит псевдореферендумы.

Вас также могут заинтересовать новости: