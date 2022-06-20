На России говорят, что за время прохождения службы он неоднократно получал похвалу от высшего руководства.

На войне в Украине ликвидировали сотрудника Федеральной службы безопасности России капитана Илью Цуприка. Офицер с позывным "Термит" был старшим оперуполномоченным 2-го отдела управления "А" центра спецназначения ФСБ.

Такую новость обнародовал в Twitter воин ВСУ Анатолий Штефан. Информацию подтвердили также российские пропагандистские телеграм-каналы.

Известно, что российский сотрудник спецслужб был убит 17 июня "во время выполнения боевого долга". На России говорят, что за время прохождения службы он неоднократно получал похвалу от высшего руководства.

"Был человеком чести и слова... имел второй разряд по альпинизму, занимался лыжным спортом и парашютной подготовкой", – такой некролог сделали пропагандисты погибшему Цуприку.

Интересно, что в российских Telegram-каналах пишут, что защитники Украины уничтожили в целом группу элитных спецназовцев российской ФСБ. И "Термит" – один из тех, о ком было "разрешено" распространить информацию в сети.

Напомним, что недавно защитники Украины ликвидировали двух генералов РФ в Херсонской области.

Вас также могут заинтересовать новости: