В начале полномасштабного вторжения РФ подчиненные ему подразделения вошли в состав оккупационных группировок на восточном направлении.

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, который в 2014 году возглавил "внутренние войска ДНР".

Как сообщает пресс-служба СБУ, завершено досудебное расследование в отношении бывшего сотрудника спецслужбы, который в начале антитеррористической операции на востоке Украины присоединился к незаконным вооруженным формированиям так называемой "ДНР", в частности к группировке "Восток".

"С тех пор он принимает активное участие в боевых действиях против Сил безопасности и обороны Украины и скрывается от правосудия", - информирует СБУ.

В спецслужбе отметили, что сейчас продолжаются комплексные мероприятия для установления его местонахождения и привлечения к ответственности за преступления против нашего государства.

По данным следствия, обвиняемым является Василий Бовсуновский (позывной "Кабан"). Он осуществлял разведывательно-подрывную деятельность и обстреливал позиции сил АТО.

"Впоследствии главари террористов назначили его командиром так называемой "воинской части № 5002 внутренних войск МВД ДНР". Там злоумышленник организовал проведение специальной боевой подготовки и прокремлевского "воспитания" подчиненных", - сообщили в СБУ.

По информации ведомства, в начале полномасштабного вторжения РФ подчиненные ему подразделения вошли в состав оккупационных группировок на восточном направлении.

В СБУ отмечают, что в рамках специального досудебного расследования следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины и объявили его в общегосударственный розыск.

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