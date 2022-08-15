Они аргументируют это тем, что "свой долг по защите "ЛНР" выполнили".

В сети появилось видео, на котором мобилизованные солдаты из квазиреспублики "ЛНР" жалуются, что их запугивают и силой гонят воевать за "ДНР".

Большая группа мобилизованных "ЛНРовцев" во главе с командиром батальона отказывается идти защищать "ДНР". Они аргументируют это тем, что "свой долг по защите "ЛНР" выполнили". Более того, "ЛНРовцы" получили сообщение от главы псевдореспублики, что якобы 3 июля был "День Победы". В этот день якобы сепаратисты совместно с армией РФ вышли на админграницу Луганской области. По крайней мере они верят главарю своей фейковой республики.

Также "ЛНРовцы" сетуют, что им угрожают расправой, если они не пойдут воевать за "ДНР".

Ранее Сергей Гайдай назвал количество уничтоженных "вагнеровцев" в Попасной.

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