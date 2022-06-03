Украина уже совершала атаки по группировкам русских войск на полуострове в течение этой войны, заявил он.

Советник главы ОП Алексей Арестович допустил, что Украина может атаковать группировки российских войск на территории оккупированного Крыма.

Об этом он заявил в интервью Politeka.

Ведущая поинтересовалась у Арестовича, считают ли США Крым украинской территорией, когда дискутировали с Украиной по поводу дальности ударов в ответ на российские атаки.

На что он сказал: "Крым наш. Наш украинский. И они (американцы - ред.) знают. Поэтому полетит в Крым аж бегом, если будет такая необходимость".

Более того, Арестович убеждает, что Украина уже совершала атаки по группировкам русских войск на полуострове в течение этой войны.

"Дело даже не в этом. Мы уже бомбили Крым, открою вам маленькую тайну. И очень удачно", - ответил Арестович.

Он не сомневается, что в будущем международные партнеры передадут Украине и ракеты дальностью до 300 км.

Война в Украине: актуальные данные

Враг сосредоточил усилия по захвату Луганской и Донецкой области. Россияне продвинулись вглубь Северодонецка, но украинские защитники держат позиции.

ВСУ удается проводить определенные локальные военные операции в городе, отметил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

При этом враг продолжает обстреливать приграничные районы Украины с целью отвлечь украинские силы, а также держит в Черном море корабли с ракетными установками.

В то же время ВСУ продолжают контрнаступление на Херсонском направлении. Под угрозой оказалась жизненно важная наземная линия снабжения оккупационных войск РФ на границе Херсонской и Николаевской области.

Вас также могут заинтересовать новости: