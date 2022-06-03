Советник главы ОП Алексей Арестович допустил, что Украина может атаковать группировки российских войск на территории оккупированного Крыма.
Об этом он заявил в интервью Politeka.
Ведущая поинтересовалась у Арестовича, считают ли США Крым украинской территорией, когда дискутировали с Украиной по поводу дальности ударов в ответ на российские атаки.
На что он сказал: "Крым наш. Наш украинский. И они (американцы - ред.) знают. Поэтому полетит в Крым аж бегом, если будет такая необходимость".
Более того, Арестович убеждает, что Украина уже совершала атаки по группировкам русских войск на полуострове в течение этой войны.
"Дело даже не в этом. Мы уже бомбили Крым, открою вам маленькую тайну. И очень удачно", - ответил Арестович.
Он не сомневается, что в будущем международные партнеры передадут Украине и ракеты дальностью до 300 км.
Война в Украине: актуальные данные
Враг сосредоточил усилия по захвату Луганской и Донецкой области. Россияне продвинулись вглубь Северодонецка, но украинские защитники держат позиции.
ВСУ удается проводить определенные локальные военные операции в городе, отметил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
При этом враг продолжает обстреливать приграничные районы Украины с целью отвлечь украинские силы, а также держит в Черном море корабли с ракетными установками.
В то же время ВСУ продолжают контрнаступление на Херсонском направлении. Под угрозой оказалась жизненно важная наземная линия снабжения оккупационных войск РФ на границе Херсонской и Николаевской области.