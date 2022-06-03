Российские оккупационные администрации скорее "созданы только на бумаге".

Российскому командованию не удалось установить полный контроль над гражданским обществом на оккупированных с 24 февраля украинских территориях.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Сообщается, что, по данным Украинского центра сопротивления, российские оккупационные администрации скорее "созданы только на бумаге".

Назначенные Россией гауляйтеры не могут ни обеспечить обращение российского рубля, ни другие бюрократические процессы.

Среди местного населения растет партизанская деятельность, которая систематически саботирует режим российской оккупации.

Сами аналитики объясняют эту непоследовательность оккупационных мероприятий с тем, что Кремль до сих пор не решил, как он собирается интегрировать оккупированные территории.

Война в Украине: актуальные данные

Враг сосредоточил усилия по захвату Луганской и Донецкой области. Россияне продвинулись вглубь Северодонецка, но украинские защитники держат позиции.

ВСУ удается проводить определенные локальные военные операции в городе, отметил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

При этом враг продолжает обстреливать приграничные районы Украины с целью отвлечь украинские силы, а также держит в Черном море корабли с ракетными установками.

В то же время ВСУ продолжают контрнаступление на Херсонском направлении. Под угрозой оказалась жизненно важная наземная линия снабжения оккупационных войск РФ на границе Херсонской и Николаевской области.

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