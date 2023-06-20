Украина и международные партнеры внимательно этот вопрос отслеживают.

По состоянию на сейчас нельзя говорить о повышенном риске применения ядерного оружия против Украины, хотя такая угроза со стороны РФ гипотетически существует всегда.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что РФ - это государство-террорист, которое уже неоднократно совершало различные террористические акты, военные преступления и в частности занималась ядерным шантажом, пишет РБК-Украина.

"Путинская Россия - это государство - террорист, которое обладает ядерным оружием - стратегическим и тактическим. И гипотетически угроза на этом направлении всегда существует. Поэтому и Украина, и наши международные партнеры внимательно этот вопрос отслеживают", - сказал представитель ГУР.

Он утверждает, что по состоянию на сейчас нельзя говорить об изменении ситуации и повышении рисков вероятности применения тактического ядерного оружия Россией, и этому есть много объяснений. По его словам, такой шаг ничего бы особо не изменил для оккупантов на поле боя, но это привело бы к краху режима Путина и к его окончательному поражению из-за "бешеной" реакции мира.

"Однако окончательно снять вопрос таких угроз против не только Украины, но и для международного сообщества со стороны агрессивной Российской Федерации мы сможем только тогда, когда вопрос ядерного вооружения в РФ будет находиться под международным наблюдением и контролем. Только тогда данный вопрос вообще не будет стоять на глобальной повестке дня", - добавил Юсов.

Заявления Байдена и Путина о возможности применения РФ ядерного оружия

Президент США Джо Байден заявил, что угроза применения тактического ядерного оружия российским диктатором Владимиром Путиным "реальна". Глава Белого дома осудил развертывание Россией такого оружия в Беларуси, назвав соответствующее заявление Путина "абсолютно безответственным".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет необходимости бить по Украине ядерной бомбой. Он сказал, что идея использовать тактическое ядерное оружие не нравится и он относится к нему негативно.

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