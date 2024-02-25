По его словам, для успешной обороны и контрнаступления украинские защитники должны контролировать акваторию Черного моря и присутствовать на полуострове Крыма.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов анонсировал новые сюрпризы для российских оккупантов в Крыму и рекомендовал гражданскому населению не пользоваться так называемым Крымским мостом. Об этом заявил в Telegram.

"Война России против Украины началась далеко не два года назад, а десять - с оккупации украинского Крыма. Однако ни украинское государство, ни украинцы не согласились признать право агрессора на крымскую землю", - заявил он.

Буданов отметил, что сопротивление местного украинского населения против оккупантов не утихало ни на минуту, несмотря на репрессии.

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"Для успешной обороны и контрнаступления мы должны контролировать акваторию Черного моря и присутствовать на полуострове Крыма. Поставленные задачи выполнены", - отметил начальник ГУР.

Он подчеркнул, что Россия потеряла четверть своих кораблей и вынуждена была выводить свой флот на побережье Кавказа, передислоцировать авиацию, потому что аэродромы и военные объекты Крыма постоянно находятся под нашим огневым воздействием.

"Нашими успехами мы чрезвычайно обязаны жителям украинского Крыма, которые не только усилили сопротивление оккупантам, но и находят возможность отслеживать всю оперативную обстановку на полуострове и как можно быстрее передавать эту информацию нам. Мы обещали, что в 2023 году украинские спецназовцы будут в Крыму, и мы это обещание выполнили. Врагов ожидают новые сюрпризы, и я бы не рекомендовал гражданскому населению пользоваться так называемым "Крымским" мостом", - отметил Буданов.

Что предшествовало

Ранее Буданов рассказал о нынешнем положении России и ближайших приоритетах в российско-украинской войне. Руководитель украинской спецслужбы отметил необходимость продолжать давление на Россию, в частности в Крыму - атаковать с воздуха, использовать морские ударные беспилотники и проводить тайные спецоперации. "Наши подразделения (в прошлом году) неоднократно входили в Крым", - напомнил Буданов, добавив, что активные действия спецназовцев будут продолжаться и в дальнейшем.

Как пояснил начальник ГУР МО Украины, одним из приоритетов соответствующих миссий является разрушение логистики российской оккупационной армии на временно оккупированном полуострове. Также он отметил, что попытки россиян наступать на восточном фронте, которые продолжаются с осени 2023 года, пока не дали ни одного прорыва.

Кроме того, в ГУР показали кадры подготовки и реализации рейдов на территорию временно оккупированного Россией Крыма.

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