Необходимо продолжать давление на Россию, отмечает глава разведки.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов рассказал о нынешнем положении России и ближайших приоритетах в российско-украинской войне.

Об этом говорится в его комментарии для издания Financial Times. Руководитель украинской спецслужбы отметил необходимость продолжать давление на Россию, в частности в Крыму - атаковать с воздуха, использовать морские ударные беспилотники и проводить тайные спецоперации. "Наши подразделения (в прошлом году) неоднократно входили в Крым", - напомнил Буданов, добавив, что активные действия спецназовцев будут продолжаться и в дальнейшем.

Как пояснил начальник ГУР МО Украины, одним из приоритетов соответствующих миссий является разрушение логистики российской оккупационной армии на временно оккупированном полуострове. Также он отметил, что попытки россиян наступать на восточном фронте, которые продолжаются с осени 2023 года, пока не дали ни одного прорыва.

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"Последняя их попытка (наступать) продолжается уже два месяца. Фактически, безрезультатно", - сказал начальник ГУР МО Украины.

Буданов сообщил, что численность потерь россиян на фронте под Авдеевкой в последние несколько недель значительно возросла. При этом он выразил сомнение в способности террористической Москвы покрывать потери своих войск и снарядов, даже при поддержке Северной Кореи.

Рейды ГУР в Крым: что известно

Как сообщал УНИАН, 24 августа разведчики высадились на территории мыса Тарханкут и вступили в бой с российскими захватчиками.

Напомним, ранее разведка обнародовала кадры подготовки и совершения рейдов на территорию оккупированного полуострова. Отмечалось, что операции проводили бойцы "Стугны"и " Братства".

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