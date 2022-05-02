Изверг издевался над людьми, одного мужчину он заставлял нюхать мертвое тело.

Бучанская окружная прокуратура установила и заочно сообщила о подозрении оккупанту-убийце, который расстреливал людей и издевался над беззащитными мирными жителями. Военный Управления федеральной службы войск нацгвардии РФ нарушил законы и обычаи войны.

Об этом говорится на сайте прокуратуры Бучи.

"По данным следствия, в марте 2022 года, находясь в городе Буча, подозреваемый жестоко обращался с мирными гражданами, которые не принимали участия в боевых действиях и не имели оружия. Вместе с другими военнослужащими РФ он убил четырех мирных жителей. Их тела нашли с завязанными за спиной руками и следами пыток", - сообщили правоохранители.

Установлено, что бучанский палач заставлял одного из потерпевших признаваться в подрывной деятельности против армии РФ. Такие "признания" оккупант выбивал из мужчины прикладом автомата, гардой для ножа, руками и ногами. Кроме этого, изверг заставлял пострадавшего нюхать мертвое тело. Оккупант имитировал казнь и стрелял рядом с ухом мужчины.

"Как установили прокуроры, к расстрелу был причастен 35-летний белорус Сергей Колоцей. Он командовал одним из подразделений российских оккупантов, которые совершали геноцид в Буче. Некоторых из мирных жителей они брали в плен и пытали, а других расстреливали прямо на улице", - сообщает "Следствие. Инфо".

По информации издания, Колоцея опознали свидетели его ужасных зверств. Оккупанта заметили на видеозаписи с почты Беларуси, где он и его коллеги-мародеры отправляли награбленное в РФ. Колоцей отправлял в город Ульяновск крышку от багажника машины.

Сейчас прокуратура проверяет его причастность к совершению других военных преступлений на территории Киевщины. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в одном из украинских городов, где были оккупанты, рашисты примотали ребенка к мертвой матери, а между ними оставили мину.

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