Кроме самих насильников, наказание понесут и их командиры.

Изнасилование квалифицируются однозначно как военные преступления, а это значит, что такие преступления не имеют срока давности.

Об этом в эфире национального марафона заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Изнасилования квалифицируются однозначно как военные преступления, это означает, что такие преступления не имеют срока давности. Когда бы не нашли человека, когда бы не нашли виновника, он в любом случае будет привлечен к ответственности. Он будет объявлен в розыск, и в любой стране он будет задержан и передан украинскому правосудию", - сказал он.

Он рассказал, что правоохранители активно работают на освобожденных территориях, собирают доказательства преступлений, материалы ДНК. Однако помимо самих насильников, сообщил министр, наказание понесут и их командиры.

"Будет нести ответственность не только тот, кто непосредственно совершал такие преступления, но и командир этих орков, который не отреагировал, или более того - стимулировал такие преступления, допускал эти преступления, будет найден и привлечен к ответственности", - рассказал Монастырский.

Он сообщил, что Национальная гвардия на освобожденных территориях нашла перечень бойцов военной части, и можно по этим спискам идентифицировать, кто находился на территории Киевской области.

Также он сказал, что правоохранительные органы борются с диверсионными группами и мародерами.

"Диверсантов мы задержали более 600. Мародеров мы зафиксировали более 1200, это и мародерство, и преступления, которые мы фиксируем, орков", - отметил он.

Министр попросил людей не спешить с возвращением домой из-за заминирования.

"Только за вчерашний день более 5 тыс. взрывоопасных предметов было найдено и обезврежено ГСЧС", - рассказал он.

Зверства армии РФ в Буче

Как сообщал УНИАН, 1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что ВСУ выгнали российских оккупантов.

Отступая, они минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

На улицах города обнаружили тела убитых мирных жителей со связанными руками. Выяснилось, что российские солдаты насиловали, издевались и пытали людей.

Президент Владимир Зеленский заявил, что убийцы, палачи, насильники и мародеры, которые называют себя армией, заслуживают только смерти после того, что сделали.

Москва отвергает причастность своих войск к военным преступлениям против мирных жителей в захваченных РФ украинских городах.

Информацию о пытках, изнасилованиях и убийства украинцев в Буче российское военное командование называет "провокацией". По мнению Кремля, указанные преступления совершили "неонацисты".

Мир осудил действия российской армии в Украине европейские лидеры пообещали справедливое наказание для планировщиков и исполнителей.

Обнародованная информация о зверствах РФ в Украине побудила Евросоюз пересмотреть свое отношение к эмбарго на энергоресурсы из страны-агрессора. А польский президент Анджей Дуда призвал предоставить ВСУ больше оружия.

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