Среди прочего, будут переданы 155-мм и 105-мм снаряды.

В среду, 11 октября 2023 года, Соединенные Штаты объявят о выделении нового пакета военной помощи для Украины. В него, в частности, войдут снаряды для HIMARS.

Об этом сообщает "Голос Америки". Отмечается, что общая стоимость нового пакета помощи составляет около 200 млн долларов.

"В пакет входит вооружение для противовоздушной обороны, такое как ракеты AIM-9 Sidewinder, артиллерийские боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), противотанковые ракеты TOW, а также 155-мм и 105-мм снаряды", – приводят журналисты слова американского чиновника, давшего комментарий на условиях анонимности.

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Кроме того, будут переданы боеприпасы для стрелкового оружия, фугасные боеприпасы для преодоления российских препятствий, оборудование для борьбы с дронами и радиоэлектронной борьбы.

Помощь Украине от США

США уже передали Украине десятки пакетов военной помощи. Ее общую сумму оценивают в около 44 млрд долларов.

Ранее западные СМИ сообщали, что президент США Джо Байден одобрил передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS. Это решение он принял после почти годичного сопротивления. Отмечается, что случилось это еще до сентябрьского визита Зеленского в Вашингтон. При этом официально Штаты такую информацию не подтвердили.

7 октября The Telegraph писал, что Байден намерен запросить у Когресса пакет помощи Украине на $100 миллиардов, которого должно хватить до 2025 года.

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