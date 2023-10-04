Грант Шаппс пообещал работать с союзниками по НАТО, чтобы помощь Украине продолжалась.

Великобритания будет работать с союзниками по НАТО и другими мировыми лидерами над обеспечением продолжения помощи Украине.

Соответствующее заявление сделал министр обороны Великобритании Грант Шаппс на фоне "беспорядков" в Конгрессе США после отставки Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей, передает Bloomberg.

Обещание прозвучало на конференции Консервативной партии в Манчестере в среду, 4 октября. Он сказал, что будет "работать вместе" с лидерами, в том числе на заседаниях НАТО и Контактной группы по обороне Украины в ближайшие недели.

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Военная помощь Украине - актуальное

Ранее президент США Джо Байден призвал республиканское большинство в Палате представителей поддержать предоставление помощи Украине. Он отметил, что "американцы - ответственная нация", и призвал конгрессменов "действовать соответственно".

Также отмечалось, что Администрация президента США уверяет, что, несмотря на растущее количество республиканцев в Конгрессе, военная помощь Украине будет продолжаться. По словам источников. действия администрации направлены на ослабление беспокойства относительно того, что оппозиция Республиканской партии сможет помочь кремлевскому диктатору Владимиру Путину в его стремлении захватить Украину.

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