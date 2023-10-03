Страна исчерпала запасы средств противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасов, в которых нуждается Украина, говорят источники.

В публичных заявлениях официальные лица Великобритании заявляют, что будут поддерживать Украину независимо от событий в других странах. В то же время британские военные утверждают, что страна исчерпала свою возможность оказывать военную поддержку, пишет The Telegraph.

"Мы отдали почти столько, сколько могли себе позволить. Мы будем продолжать обеспечивать Украину оборудованием, но сейчас им нужны такие вещи, как средства противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы, и мы все это исчерпали", – говорит высокопоставленный источник в военной сфере на условиях анонимности.

Комментируя споры о дополнительном финансировании, источник подчеркнул, что Великобритания должна сыграть роль в "мотивации других стран предоставлять больше денег и оружия".

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"Предоставлять миллиарды больше не значит давать миллиарды британских комплектов", – говорит собеседник издания.

Военная помощь Великобритании - последние новости

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, что просил премьера Риши Сунака перед отставкой о дополнительном финансировании для помощи Украине в размере 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. Это составляет половину от всех средств, которые страна уже выделила на поддержку Киева.

Уоллес также предупреждал, что в противном случае Германия будет опережать Великобританию и станет крупнейший военным донором для Украины в Европе.

У Сунака в ответ заявили, что обязательства Великобритании в отношении Украины "не пошатнутся". Представитель премьера утверждал, что мир "увидит оказание существенной поддержки в дальнейшем".

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