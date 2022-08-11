Великобритания очень довольна тем, как Украина использует M270, уже предоставленные Западом.

Великобритания решила удвоить количество реактивных систем залпового огня M270, которые предоставляет Украине. Лондон готов передать еще три РСЗО и боеприпасы к ним.

Об этом заявил глава британской Минобороны Бен Уоллес в комментарии BBC.

По его словам, Британия очень довольна тем, как Украина использует M270, уже предоставленные Западом. ВСУ показали, что гораздо лучше различают, какие цели поражать, чтобы боеприпасы не закончились быстро.

"Британия и международное сообщество остаются против этой незаконной войны и будут стоять бок о бок, оказывая оборонительную помощь Украине, чтобы помочь ей защититься от вторжения Путина", - подчеркнул министр.

Как известно, M270 MLRS - универсальная пусковая установка использующаяся в качестве РСЗО и установки для запуска тактических ракет. Первые М270 прибыли в Украину 14 июля.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский высказал мнение, что для перелома хода войны и победы над РФ Украине необходимо как минимум 300 систем залпового огня нового поколения, такого типа как HIMARS или M270 MLRS.

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