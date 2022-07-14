Сергей Грабский озвучил приблизительный список необходимого Украине вооружения.

Чтобы переломить ход войны и победить РФ, Украине необходимо как минимум 300 систем залпового огня нового поколения, такого типа как HIMARS или M270 MLRS.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник Сергей Грабский, передает РБК-Украина.

"Если говорить об оружии, которое нам крайне необходимо, то на разных фазах войны нам потребуется ориентировочно до тысячи боевых бронированных машин разного класса, до 500 новейших артиллерийских самоходных и буксируемых систем, а также, по меньшей мере, 300 систем залпового огня нового поколения, такого типа как HIMARS или M270 MLRS. Но это только наши предварительные расчеты", – отметил он.

Редактор портала "Милитарный" Михаил Люксиков считает, что ВСУ нужно выйти в паритет с оккупантами по средствам поражения:

"На один наш снаряд приходится по 10, а то и больше 20 вражеских. Речь идет о ствольной артиллерии – как самоходных артиллерийских установках (САУ), так и прицепных системах, а также РСЗО. Такого вооружения у украинских войск должно быть в десятки раз больше, чем сейчас, и это приоритет номер один".

Напомним, ранее сообщалось, что Украина договаривается с США о поставках ракет большей дальности для HIMARS.

Советник главы ОПУ Арестович уверен, что HIMARS "радикально изменили правила игры на поле боя".

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