Единственный минус M270 - это ее мобильность, отмечают эксперты.

Украина получила оружие, которое превосходит HIMARS по ряду важных показателей. Оно более мощное и дальнобойное. Речь идет о РСЗО M270.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, это - самая мощная система залпового огня в мире. Стоит на вооружении США и еще как минимум 15 стран НАТО. Скорострельность феноменальная - 12 ракет менее чем за минуту. При этом максимальное отклонение от цели - 5 метров.

Этому "монстру на гусеницах" нужно только три члена экипажа, которые в течение 20 секунд приводят машину в боеготовность. Одна единица техники способна поразить площадь до 25 га. Это как 40 футбольных полей.

"У M270 мы получаем сразу 12 направляющих, 12 ячеек для реактивных боеприпасов и две ячейки для применения тактических боеприпасов", - объясняет военный эксперт Александр Коваленко.

Также к M270 подходят несколько типов боеприпасов. Неуправляемые снаряды эффективны на расстоянии до 40 км, грубо говоря, как наши "Грады". Если же зарядить систему управляемой ракетой, дальность стрельбы составляет до 70 км. А на таком расстоянии российской артиллерии ударить в ответ уже нечем.

Есть у этой заморской техники и свой козырь в рукаве: установка позволяет вести стрельбу стратегическими ракетами с дальностью поражения около 300 км. К слову, эти ракеты Украина тоже получит. А значит, сможет достать до самых дальних тылов армии РФ и даже Крыма.

Единственный минус M270 - это ее мобильность. Учитывая вес, РСЗО перемещается на гусенице, а не на колесах, а значит, медленнее. Понимая это, конструкторы защитили технику дополнительной броней. Для ее эффективного применения достаточно подобрать соответствующее условия.

Новые дальнобойные РСЗО - это еще один аргумент против рашистских складов с оружием в Украине.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский высказал мнение, что для перелома хода войны и победы над РФ Украине необходимо как минимум 300 систем залпового огня нового поколения, такого типа как HIMARS или M270 MLRS.

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