Две единицы техники были замаскированы.

Бойцы из Службы безопасности Украины записали на свой счет еще три единицы уничтоженной вражеской техники. Они взорвали танки Т-72 с помощью беспилотников.

Ролик с ударами по боевым машинам опубликовали авторы Telegram-канала "Оперативный ВСУ".

На видео показывается, как именно воины СБУ уничтожали технику. Снаряды сбрасывались на танки с беспилотников. Благодаря качественной работе операторов каждый удар пришелся прямиком в цель.

Первые два танка были замаскированы среди растительности, однако это не помогло скрыться от украинских защитников. А в третьем случае один из оккупантов заметил беспилотник. Он быстро заполз под танк, который и взорвали бойцы СБУ. Выжил ли вражеский солдат, точно неизвестно.

Напомним, согласно свежим данным от Генштаба, Вооруженные силы Украины взорвали уже 1737 российских танков. А общее количество уничтоженной техники превысило 10 тысяч единиц.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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