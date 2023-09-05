Американская БМП выдает себя характерным свистом, который сразу узнают и враги, и свои.

Американские боевые машины пехоты Брэдли сыграли важную роль в освобождении села Работино в Запорожье и в целом в летнем контрнаступлении украинской армии. Об этом пишет американское издание CNN в репортажном материале с фронта.

Как рассказали украинские бойцы, битва за юг получилась крайне ожесточенной и сложной. Одной из причин этого стало тотальное минирование территории российскими захватчиками.

"Я служу с 2014 года и нигде не встречал таких минных полей. Их просто гектары, слева и справа. Много окопов, блиндажей. И все это на десятки километров. Они даже минируют территорию, которую мы уже освободили. Без мин мы бы уже были в Токмаке", - рассказал боец с позывным "Карацупа".

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Кроме постоянных артиллерийских обстрелов и ударов авиации проблем добавляет огромное количество беспилотников на линии фронта.

"От них небо черное. Беспилотники-разведчики, ударные дроны, какой-то украинский, какой-то российский - это невозможно сказать. Хуже всего - это дроны-камикадзе, которые будут следовать за вами и уничтожат вас", — говорит солдат с позывным "Пан".

Когда ВСУ зашли в Работино, уже полностью разрушенное от ожесточенных боев, украинские бойцы с удивлением нашли в этом аду гражданских жителей. Их сразу принялись эвакуировать. Для этого использовали боевые машины Bradley, которые для такого как раз и предназначены – перевозить людей на передовой.

"Россияне сразу же начали нас обстреливать. Им все равно, кто там - военные или гражданские. Им все равно. Когда мы подняли пандус Брэдли, сразу же начался артиллерийский обстрел. К счастью, машина исправна, и мы поехали. Мы дошли до следующего поворота, и россияне снова открыли по нам огонь, хотя знали, что мы везем гражданских", — рассказал "Карацупа".

В соседнем лесу украинские войска выгрузили преимущественно пожилых мужчин и женщин, голодных и грязных после месяца, проведенного под землей, во время худших боев.

"Они сказали нам, что русские обращались с ними как с рабами. Им приходилось воровать у русских, чтобы было что есть. Заставляли их выполнять различные работы, не выпускали из дома. И этим людям некуда было деваться. В Россию не хотели, а в Украину не смогли. Сидели, терпели, переживали. Они очень обрадовались, когда мы приехали, когда поняли, что в село зашли Вооруженные силы Украины", – рассказал боец.

Но без Брэдли, говорят мужчины, никто бы не выжил. Они с гордостью показали CNN некоторые из прямых артиллерийских попаданий, которые получили американские бронемашины. Единственным недостатком американской БМП Карацупа считает характерный свист от нее, который можно услышать за много километров. Однако эта проблема имеет и свою положительную сторону, поскольку вселяет страх в россиян, а также успокаивает украинскую пехоту на передовой, которая знает, что огневое прикрытие уже на пути.

БМП Bradley на фронте в Украине

Впервые США анонсировали поставку Украине БМП Bradley в январе этого года. Сначала речь шла о 50 машинах, но позже это количество удвоили и даже больше. В конце февраля первый батальон украинской армии на Bradley закончил подготовку.

Первое подтвержденное применение Bradley в бою на российско-украинской войне произошло в начале июня, когда ВСУ предприняли попытку массированного бронетанкового штурма российских позиций на Запорожье. Тогда украинская армия потеряла несколько единиц западной боевой техники, в том числе и Bradley.

Из-за высоких потерь украинское командование было вынуждено отказаться от тактики массированного штурма и перейти к тактике малых штурмовых подразделений.

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