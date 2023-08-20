Вместо попыток быстрого прорыва к российским позициям защитники Украины сосредоточились на артиллерийских ударах.

Украинское командование пересмотрело тактику действий ВСУ из-за больших потерь, понесенных в первые дни контрнаступления. Об этом пишет The Economist.

Ссылаясь на источник в украинском Генштабе западное издание пишет, что Украина получила лишь 60 танков "Leopard", несмотря на обещания о сотнях. Также отмечается, что у украинской армии дефицит машин для разминирования.

"Мы больше не планируем операции, связанные с большими потерями. Акцент сейчас делается на угнетении противника: артиллерия, беспилотники, радиоэлектронная борьба и так далее", - подчеркнул собеседник издания.

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Еще одна проблема - преимущество России в небе. По этой причине украинский генералитет пытался отсрочить контрнаступление, насколько это было возможно.

"У нас просто нет ресурсов для фронтальных атак, к которым нас призывает Запад", - добавил военный на правах анонимности.

Также отмечается, что в июне ВСУ потеряли немало военной техники, потому что оккупанты были готовы к обороне и заминировали почти все поля возле своих позиций. После этого украинское командование изменило тактику и Силы обороны Украины начали действовать осторожнее.

Потери ВСУ во время контрнаступления

Американская пресса отмечала, что в первые две недели контрнаступления ВСУ потеряли примерно 20% современной техники из-за напряженных боев на линии соприкосновения.

В сети появлялись видео, на которых российские оккупанты уничтожали танки "Leopard 2" и БМП Bradley.

В июне исследователи сообщили о 16 потерянных Bradley украинской армией.

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