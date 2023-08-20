Украинское командование пересмотрело тактику действий ВСУ из-за больших потерь, понесенных в первые дни контрнаступления. Об этом пишет The Economist.
Ссылаясь на источник в украинском Генштабе западное издание пишет, что Украина получила лишь 60 танков "Leopard", несмотря на обещания о сотнях. Также отмечается, что у украинской армии дефицит машин для разминирования.
"Мы больше не планируем операции, связанные с большими потерями. Акцент сейчас делается на угнетении противника: артиллерия, беспилотники, радиоэлектронная борьба и так далее", - подчеркнул собеседник издания.
Еще одна проблема - преимущество России в небе. По этой причине украинский генералитет пытался отсрочить контрнаступление, насколько это было возможно.
"У нас просто нет ресурсов для фронтальных атак, к которым нас призывает Запад", - добавил военный на правах анонимности.
Также отмечается, что в июне ВСУ потеряли немало военной техники, потому что оккупанты были готовы к обороне и заминировали почти все поля возле своих позиций. После этого украинское командование изменило тактику и Силы обороны Украины начали действовать осторожнее.
Потери ВСУ во время контрнаступления
Американская пресса отмечала, что в первые две недели контрнаступления ВСУ потеряли примерно 20% современной техники из-за напряженных боев на линии соприкосновения.
В сети появлялись видео, на которых российские оккупанты уничтожали танки "Leopard 2" и БМП Bradley.
В июне исследователи сообщили о 16 потерянных Bradley украинской армией.