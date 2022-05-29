Уничтоженный "Тайфун" был забит оккупантами, отметили в командовании Сил специальных операций ВСУ.

В Херсонской области во вражеском глубоком тылу защитники Украины сделали удачную засаду и уничтожили бронированный автомобиль оккупантов КамАЗ "Тайфун" вместе с личным составом.

Засаду устроили операторы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины - вышли на дорогу, по которой ездит российская военная техника, заминировали ее участок, а потом дистанционно подорвали взрывчатку, когда ехал "Тайфун", сообщило командование ССО в Facebook.

"...Вражеский КамАЗ "Тайфун", забитый личным составом противника, сгорел вместе с содержимым в одно мгновение...", - говорится в сообщении.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Противник сперва бомбил военные объекты, а затем атаковал и мирные населенные пункты. Врагу удалось взять под контроль часть Херсонской области.

Позже враги пошли в наступление на востоке Украины. Защитники украинского государства давали достойный отпор врагу. Генштаб ВСУ поделился, что по состоянию на 29 мая на нашей земле уже уничтожили около 30 150 противников.

Справка УНИАН. КамАЗ "Тайфун" - российский универсальный бронеавтомобиль повышенной защищенности, основой которого является оригинальное шасси.

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