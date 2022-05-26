Попытки переправиться через реку Северский Донец стали одними из самых смертоносных для российских оккупантов.

По меньшей мере 400 российских солдат были уничтожены, преимущественно от артиллерийских обстрелов, на переправе через реку Северский Донец на Луганщине.

Неудачная попытка переправиться через реку, которая состоялась в начале мая, стала одним из самых смертоносных боев этой войны для российской армии, говорится в материале The New York Times.

Россияне пытались окружить украинских военных в Северодонецке, но вместо этого сами попали в окружение, заблокированнык рекой и украинским фронтом.

"На берегу реки после боев остались взорванные танки, обломки понтонных мостов, кучи обрезанных взрывами веток, свисающие с деревьев куски российской военной формы и тела российских оккупантов, некоторые наполовину похоронены в грязи", - описывает NYT ситуацию вблизи Белогоровки.

Окружение Северодонецка стало ближайшей целью российских войск. Но попытки россиян окружить украинских военных на Востоке продвигаются тяжело после того, как Украина заблокировала один из основных путей продвижения, вблизи города Изюм.

По словам полковника Дмитрия Кашенко, который командовал контратакой на понтонном мосту, река Северский Донец образует естественный барьер для продвижения российских оккупантов, а подходящих мест для создания понтонных переходов там немного. "Россияне хотели какой-то маленькой победы. Попробовали в Киеве, пробовали в Харькове и проиграли. Они пытались хотя бы что-то выиграть", - отметил Кашенко.

Россияне несколько раз строили понтоны на том участке реки. Некоторые переправы были уничтожены благодаря плавучим минам. В конце концов, десятки российской бронетехники и оккупантов попали в ловушку и были разбиты украинской артиллерией. Украинцы также нанесли удар по военным, которые принимали участие в строительстве понтонов на дальнем берегу. По словам Кашенко, уничтожение оккупантов осуществлялось, среди прочего, и с помощью новых американских артиллерийских гаубиц M777.

Часть врагов сумели спастись, переплыв реку. Останки россиян, разбросанных по лесу, украинцы еще не собрали. По лесу у реки также разбросаны продукты и личные вещи оккупантов. Украинские воины нашли удостоверение на медаль российского полковника за предыдущие боевые действия. Ее назвали "наградой за боевые достижения".

Генерал Филип Бридлав, бывший командующий объединенными силами в Европе, проводил сравнение между украинской тактикой, направленной на уничтожения российской бронетехники и войск из артиллерии, и российскими бомбардировками городов и поселков.

"По большому счету Украина пытается вести маневренную войну, чтобы вернуть территорию и перерезать пути снабжения. А Россия ведет больше шлифовальную войну, направленную на истощение", - сказал Бридлав.

Как сообщал УНИАН, Белогоровка стала для российских оккупантов второй Чернобаевкой Вооруженные Силы Украины несколько раз уничтожали понтонные переправы оккупантов через Северский Донец.

Также, ВСУ не дали российским оккупантам переправиться через Северский Донец вблизи Серебрянки. Россияне планировали осуществить передислокацию личного состава и тяжелой бронетехники через понтонную переправу.

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