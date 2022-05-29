В Украине во время войны с РФ ликвидировали капитана российской армии Александра Выгуляра.
Уничтоженный капитан был командиром парашютно-десантной роты 106-й парашютно-десантной дивизии армии России, говорится на странице в Facebook СтратКом ВСУ.
"Александр Выгуляр три месяца назад под Вязьмой вместе со своей ротой реконструировал "Вяземскую воздушно-десантную операцию", но при встрече с украинскими воинами это не помогло", - говорится в сообщении.
Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись на украинскую территорию.
Сперва враг бомбил военные объекты, а затем атаковал и мирные населенные пункты. Позже противники пошли в наступление на востоке Украины.
Защитники Украины давали достойный отпор россиянам.
10 мая глава разведывательного управления Министерства обороны США - генерал-лейтенант Скотт Беррье, сказал, что в Украине уничтожили до 10 российских генералов.
Генштаб ВСУ сообщал, что по состоянию на 29 мая на нашей Родине ликвидировали около 30 150 врагов.
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