В нашей стране ликвидировали офицера РФ, который командовал парашютно-десантной ротой 106-й парашютно-десантной дивизии, отметили в ВСУ.

В Украине во время войны с РФ ликвидировали капитана российской армии Александра Выгуляра.

Уничтоженный капитан был командиром парашютно-десантной роты 106-й парашютно-десантной дивизии армии России, говорится на странице в Facebook СтратКом ВСУ.

"Александр Выгуляр три месяца назад под Вязьмой вместе со своей ротой реконструировал "Вяземскую воздушно-десантную операцию", но при встрече с украинскими воинами это не помогло", - говорится в сообщении.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля вторглись на украинскую территорию.

Сперва враг бомбил военные объекты, а затем атаковал и мирные населенные пункты. Позже противники пошли в наступление на востоке Украины.

Защитники Украины давали достойный отпор россиянам.

10 мая глава разведывательного управления Министерства обороны США - генерал-лейтенант Скотт Беррье, сказал, что в Украине уничтожили до 10 российских генералов.

Генштаб ВСУ сообщал, что по состоянию на 29 мая на нашей Родине ликвидировали около 30 150 врагов.

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