Использование российской армией старых танков Т-62 выглядит как агония, отметил советник министра.

Украинские защитники за три месяца уничтожили около трети современных танков России.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив, передает 24 канал.

"До войны против Украины у России было на вооружении около трех тысяч современных танков, и уже более 30% уничтожили наши защитники за три месяца войны. Ну, за шесть месяцев эта цифра только увеличится", – убежден Виктор Андрусив.

По его словам, использование танков Т-62 выглядит как агония: "Неизвестно, сколько она будет продолжаться, но хорошо, что мы ее видим"

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты подтянули в Херсонскую область эшелон из около 30 единиц 50-летних расконсервированных танков Т-62 и реактивные системы залпового огня.

Потери России в Украине

По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла на войне в Украине более 30 тысяч военных. Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.05 ориентировочно составили:

танков - 1 330

боевых бронированных машин - 3 258

артиллерийских систем - 628

РСЗО - 203

средства ПВО - 93

самолетов - 207

вертолетов – 174.

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