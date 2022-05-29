Украинские защитники за три месяца уничтожили около трети современных танков России.
Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив, передает 24 канал.
"До войны против Украины у России было на вооружении около трех тысяч современных танков, и уже более 30% уничтожили наши защитники за три месяца войны. Ну, за шесть месяцев эта цифра только увеличится", – убежден Виктор Андрусив.
По его словам, использование танков Т-62 выглядит как агония: "Неизвестно, сколько она будет продолжаться, но хорошо, что мы ее видим"
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты подтянули в Херсонскую область эшелон из около 30 единиц 50-летних расконсервированных танков Т-62 и реактивные системы залпового огня.
Потери России в Украине
По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла на войне в Украине более 30 тысяч военных. Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.05 ориентировочно составили:
- танков - 1 330
- боевых бронированных машин - 3 258
- артиллерийских систем - 628
- РСЗО - 203
- средства ПВО - 93
- самолетов - 207
- вертолетов – 174.