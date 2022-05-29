Потери России на войне в Украине с каждым днем увеличиваются / иллюстрация REUTERS

Украинские защитники за три месяца уничтожили около трети современных танков России.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив, передает 24 канал.

"До войны против Украины у России было на вооружении около трех тысяч современных танков, и уже более 30% уничтожили наши защитники за три месяца войны. Ну, за шесть месяцев эта цифра только увеличится", – убежден Виктор Андрусив.

По его словам, использование танков Т-62 выглядит как агония: "Неизвестно, сколько она будет продолжаться, но хорошо, что мы ее видим"

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты подтянули в Херсонскую область эшелон из около 30 единиц 50-летних расконсервированных танков Т-62 и реактивные системы залпового огня.

Потери России в Украине 

По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла на войне в Украине более 30 тысяч военных. Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.05 ориентировочно составили:

  • танков - 1 330
  • боевых бронированных машин - 3 258
  • артиллерийских систем - 628
  • РСЗО - 203
  • средства ПВО - 93
  • самолетов - 207
  • вертолетов – 174.

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