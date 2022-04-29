Палатки из подручных средств, кровати из досок, но все сделано аккуратно, а внутри чисто.

Бойцы полка "Азов" показали, какое жилье они сооружают себе в подвалах "Азовстали". Палатки, алюминиевые кастрюли и кровать из досок – вот весь быт защитников города. Однако их временные убежища выглядят аккуратно и чисто, с учетом нечеловеческих условий, в которых оказались солдаты.

На видео ниже, которое опубликовано в Telegram-канале бойца под псевдонимом AntiKugut, демонстрируется палатка его собрата с позывным "Рейнджер".

Жилище соорудили с использованием подручных средств в условиях беспрерывных бомбардировок рашистов в подвалах "Азовстали". Таких временных убежищ, судя по ролику, в помещениях под заводом много.

"Рейнджер" сделал себе кровать из досок и дверей. Возле нее воин смастерил несколько полочек, на которых стоит металлическая посуда. Отдельное место боец отвел для костра, на котором кипятится вода в алюминиевой кастрюле. Последняя стоит на четырех кирпичах, выполняющих роль подставки. Внутри палатки чисто и аккуратно, а сами солдаты подчеркивают, что в любых условиях можно создать себе относительно комфортный быт.

Свежее видео очень контрастирует на фоне тех беспорядков, которые оставляли после себя оккупанты. Например, в середине апреля жительница Гостомеля показала квартиру, где жили российские солдаты. Все комнаты были захламлены мусором, а на балконе рашисты устроили импровизированный туалет. При этом унитаз остался чист, так как его, судя по всему, не использовали.

Фоторепортаж, который УНИАН опубликовал неделю назад, тоже показывает "свинства" россиян. На снимках видны последствия их пребывания в уже освобожденных поселениях на Киевщине.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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