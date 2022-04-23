На опубликованных фото можно увидеть захламленные помещения, а также сломанные двери в квартиры жителей Киевщины, которые оккупанты обворовывали.

Российские оккупанты, убегая с территории Киевской области, оставили после себя кучи мусора. Упаковки от еды и просто бытовые отходы военные страны-агрессора складировали в тех же помещениях, где и жили. Кроме того, враг ограбил дома мирных жителей.

Фотографии результатов существования рашистов на Киевщине опубликовало "Суспільне".

"Киевская область. Такой вид имеют населенные пункты после того, как там побывали рашисты", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть захламленные помещения, а также сломанные двери в квартиры жителей Киевщины, которые оккупанты обворовывали.

Раньше жительница Гостомеля вернулась в свою квартиру после освобождения города от российских оккупантов и поделилась впечатлениями от того, что увидела в доме. Россияне забросали мусором комнаты, а на балконе, предположительно, устроили импровизированный туалет. Примечательно, что сам унитаз чист и, похоже, рашистами не использовался.

Как сообщал УНИАН, ранее глава полиции Киевской области Андрей Небитов прокомментировал разминирование Киевщины после изгнания с территории оккупантов. По его словам, оккупанты массово минировали гражданские объекты, поэтому местным жителям стоит быть предельно осторожными.

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