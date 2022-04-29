Полк "Азов" обнародовал данные об уничтоженной его бойцами технике оккупантов. Защитники рассказали о хронике обороны Мариуполя с начала войны до настоящего времени.
Об этом говорится в сообщениях полка "Азов" в Twitter.
"Враг планировал взять Мариуполь за 3 дня. "Азов" принял неравный бой с превосходящими силами противника", – говорится в сообщении.
По данным полка, с начала полномасштабного наступления было уничтожено 1157 живой силы противника. Санитарные потери оккупантов составляют – 520 подтвержденных (также 3 тыс. 150 – по неподтвержденным данным).
Кроме того, полк обнародовал данные по уничтоженной и поврежденной технике противника:
- танки (49 уничтожено и 29 повреждено);
- БТР (23 уничтожено, 24 повреждено);
- БМП (36 уничтожено, 24 повреждено);
- БМД (5 уничтожено);
- катер "Раптор" (10);
- Су-25 (1);
- ББМ "Тайфун" (2 уничтожено, 2 повреждено);
- "Тигр" (3 уничтожено, 2 повреждено);
- "Рысь" (2 уничтожено, 2 повреждено);
- Грузовая техника (25 уничтожено, 8 повреждено).
В полку добавили, что было уничтожено и повреждено еще много другой техники и вооружения врага.
Как сообщал УНИАН, в Мариуполе продолжаются ожесточенные бои с врагом. Оккупанты не прекращают наносить артиллерийские и авиационные удары по городу. Меткомбинат "Азовсталь", где находятся как гражданские, так и военные, практически разрушен. Защитники надеются, что город деблокируют политическим или военным путем.
27 апреля в Мариупольском городском совете сообщили, что на "Азовстали" находится не менее 2 тысяч гражданских.