В частности, уничтожено 49 танков, 23 БТР, 36 БМП и другую технику.

Полк "Азов" обнародовал данные об уничтоженной его бойцами технике оккупантов. Защитники рассказали о хронике обороны Мариуполя с начала войны до настоящего времени.

Об этом говорится в сообщениях полка "Азов" в Twitter.

"Враг планировал взять Мариуполь за 3 дня. "Азов" принял неравный бой с превосходящими силами противника", – говорится в сообщении.

По данным полка, с начала полномасштабного наступления было уничтожено 1157 живой силы противника. Санитарные потери оккупантов составляют – 520 подтвержденных (также 3 тыс. 150 – по неподтвержденным данным).

Кроме того, полк обнародовал данные по уничтоженной и поврежденной технике противника:

танки (49 уничтожено и 29 повреждено);

БТР (23 уничтожено, 24 повреждено);

БМП (36 уничтожено, 24 повреждено);

БМД (5 уничтожено);

катер "Раптор" (10);

Су-25 (1);

ББМ "Тайфун" (2 уничтожено, 2 повреждено);

"Тигр" (3 уничтожено, 2 повреждено);

"Рысь" (2 уничтожено, 2 повреждено);

Грузовая техника (25 уничтожено, 8 повреждено).

В полку добавили, что было уничтожено и повреждено еще много другой техники и вооружения врага.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе продолжаются ожесточенные бои с врагом. Оккупанты не прекращают наносить артиллерийские и авиационные удары по городу. Меткомбинат "Азовсталь", где находятся как гражданские, так и военные, практически разрушен. Защитники надеются, что город деблокируют политическим или военным путем.

27 апреля в Мариупольском городском совете сообщили, что на "Азовстали" находится не менее 2 тысяч гражданских.

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