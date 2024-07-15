Мужчина воюет с 2022 года.

Украинский пограничник Игорь с позывным "Бродяга" рассказал о боях с российскими захватчиками в Донецкой области.

Как сообщается на странице Государственной пограничной службы в социальной сети Facebook, военный с 2022 года защищает страну. Он за одну ротацию прошел уличные бои в Бахмуте, сдерживал оккупантов в окопах под Хромовым, а также прикрывал пехоту из гранатомета в Курдюмовке.

"Оборону знаменитой крепости наши бойцы держали недолго, ведь в то время город был фактически уничтожен. Пограничное подразделение переместили на оборону Хромового, где Игорь получил ранение. В населенном пункте продолжались тяжелые ближние бои, враг не прекращал свои "мясные штурмы", а перестрелки с противником были на сверхкоротких дистанциях", - говорится в сообщении. Видео дня

Игорь говорит, что один из побратимов, которого все называли "Пастор", постоянно призывал бойцов молиться. "Видимо, его набожность и сохранила ему и нам жизнь. Ни один с нашей позиции не вышел без ранения, но все живыми. Мне самому прилетело рикошетом в руку", - рассказал защитник.

На следующий день российский снайпер снял "Пастора", однако пуля зашла между ребрами, не задев ни одного важного органа, и прошла навылет. После восстановления пограничники вместе с другими подразделениями Сил обороны отправились освобождать Курдюмовку. Игорь осуществлял огневое прикрытие пехоты из станкового автоматического гранатомета. "Пришлось несладко. Часто с позиции нужно было идти пешком по несколько километров со всем БК и гранатометом", - говорится в заметке.

Сейчас пограничник воюет на Волчанском направлении в составе бригады "Гарт". Дома его ждут мать, жена и двое детей. "Дай Бог вернуться, а планов много. Отстраивать будет что", - добавляет он.

Ситуация на фронте

Согласно последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала суток на фронте произошло 89 боевых столкновений с оккупационными войсками РФ.

Самой тяжелой остается ситуация на Покровском направлении. Только там захватчики 35 раз атаковали украинские позиции в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Прогресса, Лозоватского, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Шесть боестолкновений все еще продолжаются.

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