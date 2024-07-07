Под все более сильным огнем российской авиации украинская армия была вынуждена отступить в нескольких городах.

Украинская армия отступает в нескольких районах восточной Украины на Донбассе. ВСУ уже отошли из района канала Северский Донец-Донбасс в Часовом Яру Донецкой области. В то же время российское наступление на Харьков остановилось, пишет Le Monde.

Отмечается, что отход произошел после того, как были разрушены все мосты через канал, отделявший центр Часового Яра от окруженного района. Сейчас линия украинской обороны проходит на западном берегу канала. Этот мокрый участок шириной 10 метров является значительным препятствием для российской армии, которая до сих пор демонстрировала ограниченную способность решать подобные тактические задачи: "Я думаю, что мы сможем удерживать этот рубеж еще долго, потому что я не вижу, как они могут пересечь канал, кроме как завалив его своими телами", – рассказал изданию по телефону командир подразделения боевых беспилотников Александр.

Серьезная ошибка командования

По словам журналистов, благодаря высокому расположению Часов Яр образует рубеж, блокирующий российское наступление в направлении городов Краматорск и Славянск, которые Кремль тщетно пытается захватить с 2022 года.

Видео дня

В статье указано, что в течение последних недель интенсивность и масштабы атак российской армии на Донбассе выросли. До сих пор это наступление происходило в форме медленного захвата украинской территории со скоростью около 10 кв. км ежедневно на 700-километровом фронте. Однако за последние дни российской армии удалось оттеснить украинскую оборону не только у Часового Яра, но и на 25 км южнее, в окрестностях города Торецк - на последнем участке фронта, который не менялся с февраля 2022 года.

"Это результат серьезной ошибки командования, которое отдало приказ об одновременной ротации двух бригад в одном месте и без координации. В результате враг, который видел операцию через свои разведывательные беспилотники, воспользовался дезорганизацией и занял несколько позиций", - считает украинский военный аналитик Александр Коваленко.

Украинский военный эксперт Евгений Дикий отмечает, что неудача под Часовым Яром была прогнозируемой, ведь район канала был полностью сравнен с землей. Однако по его словам, то, что произошло под Торецком, вызывает гораздо большее беспокойство: "Прорыв из Торецка может позволить россиянам атаковать южный фланг Часов Яра, что значительно усложнит его оборону", - добавил Дикий.

Эксперт также обратил внимание на продвижение российских войск еще дальше на юг, к дороге Т0504, одному из главных путей снабжения Часов Яра. Он также прогнозирует, что город Красногоровка, где уже несколько месяцев продолжаются уличные бои, падет "в течение одного-двух дней". Единственной хорошей новостью, по мнению эксперта, является то, что наступление в Харьковской области не только остановлено, но и "россияне сейчас находятся в обороне на этом секторе. Они были вынуждены усилить свои войска частями из Донбасса. Эта неудача заставила их отказаться или по крайней мере отложить на несколько месяцев планы наступления на Сумскую область".

ВСУ обескровливают

Авторы отмечают, что неспособность ВСУ заблокировать российское наступление на Донбассе можно объяснить асимметрией сил. Российский контингент в несколько раз превышает численность украинских защитников, а российская огневая мощь является гораздо более разрушительной, несмотря на восстановление западных боеприпасов в Украину.

"Россия доминирует в воздухе и в артиллерии. Их тактические самолеты сбрасывают на нас, их главную ударную силу, большое количество 250- и 500-килограммовых управляемых авиабомб [КАБ]... Они также стреляют термобарическими ракетами [ТОС-1]. Самое печальное, что они обстреливают нас из своей дальнобойной артиллерии, которую мы видим, но не можем дотянуться. Нам нужны F-16 и зенитные системы как можно быстрее, чтобы переломить ситуацию", - считает Максим, офицер из командного центра в Торецке.

Он отметил, что враг, не имея бронетехники, сейчас наступает исключительно пехотой, используя тактику, известную как "инфильтрация". Она заключается в том, что пары или отряды солдат движутся на расстоянии 15 метров друг от друга, рассредоточены, чтобы заставить тратить много боеприпасов с небольшим эффектом: "Мы будем обескровлены, если западная помощь перестанет поступать. Последнее, что нам нужно, это чтобы Франция внезапно объявила дефолт и перешла к пророссийскому ультраправому правительству", - добавил военный.

Ситуация на фронте

Ранее УНИАН писал. что оккупанты продвинулись в восьми населенных пунктах на Донбассе, в то же время ВСУ оттеснили врага на Харьковщине. Враг продвинулся в Песчаном, Евгеновке, Северном, возле Лозоватского, Макеевки, Новоселовки Первой, Часового Яра, Калиновки.

В последнее время количество столкновений на фронте продолжает расти. Так, среднесуточное число столкновений в мае было 122.1, в июне 124.5, а за июль уже 160.4.

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