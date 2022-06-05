Вероятно, оперативный импульс противника в Северодонецке обнулен, поделились в британском Минобороны.

На протяжении прошедших суток защитники Украины шли в контратаки в городе Северодонецк Луганской области.

Вероятно, благодаря контратакам украинских воинов в Северодонецке обнулен оперативный импульс оккупантов, говорится в обзоре военной разведки Минобороны Великобритании по состоянию на воскресенье, 5 июня.

"За последние 24 часа украинские силы предприняли контратаки в городе Северодонецк на востоке Украины, что, вероятно, свело на нет оперативный импульс российских сил… ", - отметили в разведке.

По данным ведомства, РФ ранее набрала оперативный импульс за счет концентрации боевых подразделений и огневой мощи.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись на украинскую территорию.

Сначала враги бомбардировали военные объекты, а потом обстреливал и жилье мирных людей, в частности, на Луганщине, были жертвы и пострадавшие.

Позже враг пошел в наступление на востоке Украины, "горячей точкой" стал Северодонецк. Сначала противнику удалось взять под контроль большую часть города. Позже стало известно, что враги контролируют восточную часть Северодонецка.

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