Противник в субботу в Луганской области обстрелял ряд населенных пунктов.

В субботу, 4 июня, в Луганской области российские оккупанты нанесли авиаудары из вертолетов Ка-52 в районах населенных пунктов Мирная Долина и Горское, со штурмовиков Су-25 - по Устиновке, а из ракетного комплекса "Точка-У" - по Лисичанску.

Противник вчера из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии обстрелял Северодонецк, Устиновку, Лисичанск, Тошковку и Врубовку, сообщил в Telegram председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в Лисичанске противник, в частности, обстрелял здания почты и полиции, а в Северодонецке - завод "Азот". Чиновник добавил, что среди гражданских есть жертва и пострадавшие.

"...вчера утром в результате обстрелов армией РФ в своем доме в Лисичанске погибла женщина. Днем в этом же городе получили ранения двое мужчин. Им оказали первую помощь и отвезли в больницу. Невероятными усилиями, но нам удалось эвакуировать трех жителей области в другой регион...", - отметил Гайдай.

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ вторглись в Украину.

Враг сначала бомбардировал военные объекты, а затем обстреливал и жилье мирных людей, в частности, в Луганской области, были жертвы и пострадавшие.

Позже оккупанты пошли в наступление на востоке нашего государства, "горячей точкой" стал Северодонецк. Сергей Гайдай сообщил, что на захват города Россия "бросает все свои резервы".

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