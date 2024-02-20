От Авдеевки до Бахмута тоже было не очень большое расстояние, заявил Сергей Згурец.

Город Часов Яр может стать третьим "прыжком" для армии Российской Федерации по линии Авдеевка- Бахмут. Вряд ли враг заберет свои силы на южные направления.

Об этом заявил аналитик Defense Express Сергей Згурец, акцентируя, что от Бахмута до Авдеевки тоже было не очень большое расстояние.

"От Авдеевки до Бахмута не очень большое расстояние. Поэтому, думаю, что попытки противника продвинуться к Часовому Яру будут третьей составляющей на этом участке фронта. Я не думаю, что россияне сейчас будут перебрасывать накопленные силы с Авдеевского направления на юг. Поскольку это выглядит нерациональным", - сказал он в эфире Эспрессо.

По его мнению, в ближайшее время Россия собирается окончательно стабилизировать и восстановить свои силы в Авдеевке. Но не исключено, что в то же время враг будет пытаться давить на ВСУ по линии фронта от Степового до Северного, сказал Згурец.

Также вскоре украинцы могут увидеть активизацию боев возле Новомихайловки. Упомянутые населенные пункты находятся рядом с Авдеевкой, поэтому Россия, вероятно, попытается выровнять линию фронта, взяв под контроль еще и эти участки, считает аналитик.

Чем город Часов Яр так важен для России

На днях начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников пояснил, чем город Часов Яр столь привлекателен для России. По его словам, во-первых, этот город для РФ важен с политической точки зрения. Его также хотят "подарить" Путине как "победу" вместе с Авдеевкой.

В контексте стратегического значения на войне, город Часов Яр - это условные "ворота" для Краматорско-славянской агломерации, подчеркнул Калашников. Если Россия сможет его захватить, это создаст угрозу левому флангу сил ВСУ (где Клещиевка, Андреевка), сказал он.

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